27 августа 2020

В России предложили снизить ипотечную ставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, бумаги, документы, руки
Уменьшение процентной ставки по ипотеке должно улучшить условия жизни семей с приемными детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые взяли ребенка из детского дома. Такое обращение она направила на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — цитирует RT обращение Строковой. Это улучшит условия жизни семей с приемными детьми, считает депутат.

По ее словам, родители предпочитают не усыновлять детей, а оформлять опекунство. Это связано с тем, что в случае усыновления ребенок теряет возможность получить жилье от государства.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, что россияне могут оформить жилищный кредит по ставке от 0,1% до 3%, передает «Федеральное агентство новостей». Такую возможность имеют те, кто оформляет сельскую ипотеку, и некоторые категории граждан в Мордовии и Чувашии.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...