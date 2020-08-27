В России предложили снизить ипотечную ставку

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые взяли ребенка из детского дома. Такое обращение она направила на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.
«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — цитирует RT обращение Строковой. Это улучшит условия жизни семей с приемными детьми, считает депутат.
По ее словам, родители предпочитают не усыновлять детей, а оформлять опекунство. Это связано с тем, что в случае усыновления ребенок теряет возможность получить жилье от государства.
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