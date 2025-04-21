Путин поручил создать суперкомпьютерный центр

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Путин ожидает доклад по созданию суперкомпьютерного центра до 15 июля
Путин ожидает доклад по созданию суперкомпьютерного центра до 15 июля Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству проанализировать возможность организации национального суперкомпьютерного центра. Об этом сообщили в Кремле со ссылкой на список поручений. 

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра», — говорится в поручении Путина по итогам Форума будущих технологий. Информацию передает ТАСС. 

В рамках данной инициативы следует предусмотреть предоставление российским научным сотрудникам доступа к вычислительным ресурсам центра, а также уделить особое внимание подготовке квалифицированных специалистов для работы в учреждении. Итоговый доклад по данному вопросу ожидается не позднее 15 июля.

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Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству проанализировать возможность организации национального суперкомпьютерного центра. Об этом сообщили в Кремле со ссылкой на список поручений.  «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра», — говорится в поручении Путина по итогам Форума будущих технологий. Информацию передает ТАСС.  В рамках данной инициативы следует предусмотреть предоставление российским научным сотрудникам доступа к вычислительным ресурсам центра, а также уделить особое внимание подготовке квалифицированных специалистов для работы в учреждении. Итоговый доклад по данному вопросу ожидается не позднее 15 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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