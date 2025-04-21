Путин поручил создать суперкомпьютерный центр

Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству проанализировать возможность организации национального суперкомпьютерного центра. Об этом сообщили в Кремле со ссылкой на список поручений.
«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра», — говорится в поручении Путина по итогам Форума будущих технологий. Информацию передает ТАСС.
В рамках данной инициативы следует предусмотреть предоставление российским научным сотрудникам доступа к вычислительным ресурсам центра, а также уделить особое внимание подготовке квалифицированных специалистов для работы в учреждении. Итоговый доклад по данному вопросу ожидается не позднее 15 июля.
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