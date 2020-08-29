Из Беларуси выдворят российских журналистов

В списке на выдворение оказались 17 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белорусские министерство иностранных дел лишило аккредитации иностранных журналистов. Среди тех, кого выдворят из страны, оказались и работники российских СМИ, рассказали в посольстве России в Беларуси.

«Их лишили аккредитации МИД по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности», — цитирует пресс-службу российского посольства РИА «Новости». Двое из журналистов работали на немецкий канал ARD. Еще двое были устроены в Associated Press. Корреспондент ARD Илья Кузнецов утверждает, что его коллегам запретили въезд в Беларусь на пять лет.

Аккредитации лишились также корреспонденты BBC, Reuters, AFP, «Радио Свобода» и нескольких других СМИ. Белорусский портал Tut.by уточнил, что МИД выдворит из страны всего 17 журналистов.

26 августа власти Беларуси испортили паспорта некоторым российским журналистам. Их задержали во время протестов и поставили отметки о запрете на въезд в страну прямо в документе.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси начались многотысячные митинги против главы государства Александра Лукашенко, который выиграл президентскую гонку, набрав 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала только 10% голосов.

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