Белорусские власти испортили паспорта журналистов из России

Паспорта журналистов РФ испорчены штампами о запрете на въезд в Беларусь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Паспорта журналистов из России, в которых поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Беларусь, считаются недействительными. Об этом заявили в МВД России.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов в ходе протестов в Белоруссии. Известно, что пострадали журналисты телеканала «Дождь», корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, а также военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист Meduzа Максим Солопов. Некоторым из них поставили штамп о запрете на въезд в Баларусь в российский паспорт.

«Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — цитирует представителей МВД РИА «Новости». Однако в ведомстве отметили, что в связи с отсутствием вины журналистов, они освобождаются от административной ответственности.

Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. В Кремле заявили, что события в Беларуси — внутренние проблемы республики. Вмешательство в ситуацию считают неприемлемой.

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