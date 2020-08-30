В больницы стали чаще поступать зараженные коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 31 августа выявлено 119 новых случаев COVID-19, двое человек скончались, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом выросло число госпитализированных свердловчан — в больницах находится 289 человек. Такого количества госпитализированных не было с 17 августа.

«Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

С начала эпидемии в Свердловской области заболело 25 315 человек, выздоровело 19 969 пациентов. 450 человек, заболевших коронавирусом, скончалось.