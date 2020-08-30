30 августа 2020
29 августа 2020

В Свердловской области выросло число госпитализированных с COVID. Такого не было две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, виды екатеринбурга
В больницы стали чаще поступать зараженные коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 31 августа выявлено 119 новых случаев COVID-19, двое человек скончались, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом выросло число госпитализированных свердловчан — в больницах находится 289 человек. Такого количества госпитализированных не было с 17 августа.

«Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

С начала эпидемии в Свердловской области заболело 25 315 человек, выздоровело 19 969 пациентов. 450 человек, заболевших коронавирусом, скончалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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