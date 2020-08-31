Свердловские активы убитого Гули пытались захватить бойцы за храм

Спортсмены, участвовавшие в разгоне противников строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в 2019 году, пытались воспользоваться убийством вора в законе Надира Салифова по кличке Гули. Об этом рассказал URA.RU представитель похоронной компании, по делу которой арестованы эти бойцы.
«Воспользовавшись тем, что Гули убили, они попытались подмять под себя овощные рынки азербайджанцев. Не хватило времени — арестовали», — рассказал URA.RU представитель ООО «Доверие» в городе Арамили.
Ранее URA.RU писало, что Верх-Исетским судом арестованы четверо спортсменов: Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и небезызвестный автор фразы «Кто к забору подойдет — упадет» Александр Этвиш. По версии следствия, с 2019 года мужчины с помощью угроз и избиений пытались обложить данью агентства ритуальных услуг в пригородах Екатеринбурга.
URA.RU писало об одном из эпизодов. Сотрудник фирмы «Доверие» Евгений Багаев рассказал, что в офис приехали спортсмены, насильно посадили мужчину в машину и увезли в село Черданцево, чтобы он указал, где живет его напарник Александр Крысов. Крысов, спасаясь от Этвиша и Короткова, был вынужден прятаться в реке Сысерть. Он отплыл от берега и долгое время находился в воде.
Александр говорит, что сильно замерз и едва не утонул, а выбравшись на берег, несколько раз терял сознание. После этого было подано заявление в полицию, а Крысову пришлось скрываться. Он не хотел, чтобы его похитили на глазах у жены и детей. На два месяца работа «Доверия» была парализована, компания понесла миллионные убытки.
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