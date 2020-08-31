В Челябинской области новый всплеск заболеваемости COVID

Заболеваемость остается стабильной, но перестала снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 1 сентября, зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 73), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость вновь начала расти, приближаясь к показателям выходных — 78 случаев в максимуме.

«С начала пандемии произошло 14 477 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2652 южноуральцев. Умерли четыре человека, для которых коронавирусная инфекция осложнила тяжелые болезни. Двум мужчинам исполнился 71 год, одной из пациенток 68 лет и второй — 47 лет», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 127 человек, с начала пандемии — 11 410 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.