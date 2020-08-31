Вакцина от коронавируса придет в область в конце сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 сентября — 265-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 175-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 477 случаев заражения, выздоровели 11 410 и скончались 374 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 000 048 (+4 729) случаев заражения. Вылечились 815 705 (+6 318) пациентов — 81,5% от заболевших. Умерли 17 299 (+123) человек — 1,7% от заразившихся.

Новый всплеск заболеваемости COVID

В Челябинской области за сутки зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом (накануне было 73), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость вновь начала расти, приближаясь к показателям выходных, давших региону 76 и 78 случаев заражения.

«С начала пандемии заразились 14 477 южноуральцев, сейчас лечатся 2 652 жителя области. Умерли четыре человека, для которых коронавирусная инфекция осложнила тяжелые болезни. Двум мужчинам исполнился 71 год, одной из пациенток 68 лет и второй — 47 лет», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 127 человек, с начала пандемии — 11 410 человек.

Россия перешла миллионный рубеж по заболеваемости

С начала пандемии в России зафиксировали 1 000 048 случаев заражения COVID-19. Лидирует по числу зараженных по-прежнему Москва, где за сутки там выявили 641 случай заболевания. На втором месте находится Санкт Петербург (+185), на третьем — Московская область (+156). Среди регионов УрФО статистика следующая: Свердловская область — 117, ХМАО — 67, Челябинская область — 71, Пермский край — 57, Тюменская область — 49, ЯНАО — 46, Курганская область — 22.

Смертность стала рекордной

За август в Челябинской области умерли 119 человек, заразившихся коронавирусом (в июне было 107, в июле 105). Смертность уже несколько недель держится на уровне 4-5 человек в день, при этом число новых заболевших колеблется в районе 70 случаев, а власти последовательно отменяли карантинные ограничения. Основной причиной смерти COVID значится у 14 пациентов, у остальных новая инфекция — фактор, осложнивший тяжелые хронические болезни. Самым пожилым погибшим стал 94-летний пациент, самым молодым — 26-летний парень, скончавшийся от ковидной пневмонии.

Прививка от гриппа защитит от COVID

Если человек привился от гриппа, то у него меньше шансов заразиться новым коронавирусом и больше — перенести COVID легче. Дело в том, что противогриппозная вакцина способствует формированию так называемого T-клеточного иммунитета, помогающего бороться с целым набором инфекций.

В Челябинской области поставить прививку от гриппа можно будет в поликлиниках, на избирательных участках в дни голосования, а также во время традиционных акций, которые медики проводят в крупных ТРК. Губернатор Алексей Текслер привился сегодня, после того как отвел сына в школу. «У нас прошлый год был рекордным — около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60% (если говорить о группах риска, то более 75%)», — заявил глава региона. Вакцина от коронавируса придет на Южный Урал в конце сентября.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.