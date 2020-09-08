Драматург пока не делится дальнейшими планами на жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создатель «Коляда-театра» Николай Коляда впервые прокомментировал информацию об его уходе из театра. Он подтвердил URA.RU, что это действительно так.

«Решение окончательное, переживать за меня не надо»!» — заявил агентству Коляда.

Он также прокомментировал слухи о том, что намерен уехать из страны, но не стал раскрывать планов, куда именно. «Куда-куда? На улицу Труда!» — сказал драматург.

Накануне Николай Коляда заявил, что 20 декабря оставит посты директора и художественного руководителя созданного им «Коляда-театра» — об этом он сообщил 8 сентября на собрании труппы. После этого Коляда целый день был недоступен для общения — не отвечал на звонки и сообщения. Его коллеги предположили, куда может эмигрировать «солнце русской драматургии».