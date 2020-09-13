У дома мэра Екатеринбурга испортили газон

Подрядчик восстановит газон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подрядчик администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, выполняющий работы по устройству технического тротуара на улице Маршала Жукова, исправит за свой счет нарушения, допущенные при исполнении контракта. Как сообщают источники URA.RU, соответствующее указание на утреннем совещании в мэрии дал глава города Александр Высокинский, заметивший беспорядок.

«Мэр (по слухам, проживающий в доме на улице Маршала Жукова, 13 — прим. ред.) по пути на работу увидел, что рабочие высыпали грунт на свежий газон. И сказал, что город за это платить не будет — пусть подрядчик исправляет за свои деньги», — поделился инсайдер. «Была договоренность, что подрядчик произведет выемку грунта и складирование. Но это условие не было выполнено», — добавил источник в администрации Верх-Исетского района.

Подрядчиком на участке выступает ИП Сергей Шамов, с которым в начале сентября власти заключили контракт на 705 тысяч рублей. Ранее предприниматель фигурировал в скандалах с сорванными плиточными ремонтами в центре Екатеринбурга в конце 2019 года. В разговоре с агентством Шамов отметил, что городские власти с ним уже связались: «Три квадратных метра газона [напротив здания на улице Маршала Жукова, 5] нужно восстановить. Ничего страшного — это не какие-то баснословные деньги».

Ранее Высокинский остался ходом масштабного ремонта на улице Горького. В частности, мэр просил переместить дорожные знаки на фонарные столбы (чтобы избавить улицы от лишних конструкций), а также модернизировать систему водоотведения по американскому образцу. Из-за того, что эти поручения не были выполнены, своих постов лишились директора двух городских подразделений.