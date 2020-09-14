Ликвидирован Национальный центр управления в кризисных ситуациях

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, путин владимир
Решение закрыть Национальный центр управления в кризисных ситуациях принял президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России ликвидирован Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Признать утратившим силу указ президента РФ „О федеральном государственном учреждении ‚Национальный центр управления в кризисных ситуациях‘“», — говорится в тексте указа. Утративший силу указ датирован 23 октября 2008 года.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях являлся частью МЧС России. Организация занималась, в том числе, мониторингом и предупреждением чрезвычайных ситуаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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