Мякуш получил бонус после победы на выборах в Челябинской области

Андрей Турчак (слева) вручил награду Владимиру Мякушу (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководство «Единой России» отметило спикера заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша после победы партии на выборах в ЗСО. Глава генсовета «ЕР», вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак вручил ему благодарственную грамоту, сообщили URA.RU в пресс-службе «медведей».

«Владимир Мякуш удостоен благодарственной грамоты за особые заслуги в повышении авторитета партии и успешное руководство деятельностью ее челябинского регионального отделения», — сказали в «ЕР». Вручая награду, Турчак отметил, что многолетний опыт Мякуша еще должен быть востребован.

Награда была вручена в Москве на заседании генсовета, где челябинец по собственному желанию сложил полномочия лидера регионального отделения партии. Там же исполняющим обязанности главы южноуральских единороссов назначили губернатора Алексея Текслера.

Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения «Единой России»

Мякуш в 2005 году возглавил ЗСО, региональное отделение «ЕР», фракцию партии в ЗСО и комитет по бюджету и налогам ЗСО. Вместе с Текслером он был в общеобластной тройке кандидатов «ЕР» на выборах в региональным парламент. По итогам голосования 11—13 сентября партия получила более двух третей мандатов — 43 из 60-ти — и сохранила полный контроль над ЗСО. Сам Мякуш избрался уже в шестой раз подряд. В челябинской «ЕР» состоят более 42 тыс. человек, более 29 тыс. южноуральцев являются ее сторонниками.