Суд вернул могилы в челябинский бор

Могилы на территории челябинского бора вновь оказались вне закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территорию городского бора в Челябинске вернули часть Митрофановского кладбища. Такое решение принял второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге, отменивший постановление заксобрания региона об изменении границ бора.

Этого решения добились экологические активисты, выступившие против строительства на территории бора новой детской онкологической больницы. Диспансер собираются возводить непосредственно за действующей больницей, где уже начинается бор. Других мест под строительство на этом участке нет.Власти решили компенсировать потери бора и включили в его территорию дополнительные площади в районе урочища «Монахи», в другой части города.

Новые границы бора узаконили в ЗСО. Эколог Андрей Талевлин подал в облсуд иск об отмене решения, проиграл в облсуде и выиграл на стадии апелляции. Новый вердикт повлиял на историю с Митрофановским кладбищем, примыкающем к бору. Несколько лет назад мест на кладбище стало не хватать и новые могилы стали рыть непосредственно в лесу. Прокуратура потребовала узаконить погосты или убрать могилы.

«Могилы в лесу рыть перестали, но чтобы не сносить старые чуть-чуть поменяли границы бора на данно участке, — пояснил URA.RU источник в мэрии. — Это узаконили тем самым решением, когда в ЗСО меняли границы бора под больницу. Теперь могилы надо раскапывать, переносить в другое место или вновь менять границы бора».

Талевлин сообщил URA.RU, что в курсе этой ситуации. «Мы просили отменить решение ЗСО только в части изъятия участка бора под строительство больницы, но суд отменил постановление заксобрания полностью», — отметил эколог. В пресс-службе мэрии и прокуратуре области URA.RU сообщили, что пока не видели мотивировочной части суда. В минэкологии заявили, что будут оспаривать решение апелляционного суда в Седьмом кассационном суде в Челябинске.