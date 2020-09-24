24 сентября 2020
23 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 25 сентября. Глава Салехарда заболел коронавирусом, важную дорогу отремонтируют до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Титовский Алексей. ЯНАО, титовский алексей
Глава Салехарда Алексей Титовский заболел коронавирусом Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальский мэр заболел коронавирусом — дорогу от Пуровского отремонтируют до конца 2020 года — на обсерватор в Салехарде выделили деньги — в Новом Уренгое выбрали спикера думы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэр Салехарда заболел COVID

Ямальскую дорогу отремонтируют до конца года

В думе Нового Уренгоя избрали спикера

  • На заседании думы Нового Уренгоя 24 сентября депутаты выбрали председателя. Путем тайного голосования большинство голосов досталось директору школы №3 Марине Аввакумовой. Ей уступил Андрей Леус, работающий завотделением хирургии в Новоуренгойской ЦГБ.

Стала известна сумма содержания обсерватора

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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