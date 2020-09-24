Глава Салехарда Алексей Титовский заболел коронавирусом
Ямальский мэр заболел коронавирусом — дорогу от Пуровского отремонтируют до конца 2020 года — на обсерватор в Салехарде выделили деньги — в Новом Уренгое выбрали спикера думы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Мэр Салехарда заболел COVID
- Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Он пояснил, что уже перешел на самоизоляцию и руководит городом удаленно.
Ямальскую дорогу отремонтируют до конца года
- На трассе между Пуровском и Коротчаево полностью заменят дорожные плиты до конца 2020 года. Об этом заявил замдиректора окружной «Дорожной дирекции» Александр Симонов. По его словам, больше половины участка уже приведено в порядок.
В думе Нового Уренгоя избрали спикера
- На заседании думы Нового Уренгоя 24 сентября депутаты выбрали председателя. Путем тайного голосования большинство голосов досталось директору школы №3 Марине Аввакумовой. Ей уступил Андрей Леус, работающий завотделением хирургии в Новоуренгойской ЦГБ.
Стала известна сумма содержания обсерватора
- На содержание ковидного обсерватора на 110 коек в Салехарде из окружного резервного фонда будет выделено 4 млн 160 тысяч рублей.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «