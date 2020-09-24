24 сентября 2020
23 сентября 2020

Писатель Минаев высмеял низкие автобусные остановки в Перми. «В регионе водятся хоббиты». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , автобусная остановка, пустая остановка
Ранее пермяки высмеяли низкие автобусные остановки в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев высмеял низкие автобусные остановки, которые появились в Перми. Соответствующее видео появилось на его youtube-канале.

«В вашем регионе издревле водятся раса гномов, также известных как хоббиты. И остановки не для вас, а для них. Чтоб эти маленькие существа не мерзли и ваши знаменитые пермские морозы не отмораживали им уши», — заявил Минаев.

Ранее жители Перми в соцсетях высмеяли новые остановки общественного транспорта, появившиеся на центральных улицах города. Они сняли видео, показав, что конструкции небезопасны для жителей, поскольку некоторые горожане могут стукнуться о них головой. Городские власти решили заменить их за счет подрядчика, который их устанавливал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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