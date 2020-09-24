Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев высмеял низкие автобусные остановки, которые появились в Перми. Соответствующее видео появилось на его youtube-канале.
«В вашем регионе издревле водятся раса гномов, также известных как хоббиты. И остановки не для вас, а для них. Чтоб эти маленькие существа не мерзли и ваши знаменитые пермские морозы не отмораживали им уши», — заявил Минаев.
Ранее жители Перми в соцсетях высмеяли новые остановки общественного транспорта, появившиеся на центральных улицах города. Они сняли видео, показав, что конструкции небезопасны для жителей, поскольку некоторые горожане могут стукнуться о них головой. Городские власти решили заменить их за счет подрядчика, который их устанавливал.
Подписывайтесь на URA.RU в