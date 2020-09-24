В Екатеринбурге из-за COVID может исчезнуть старейший фитнес-клуб

Из-за пандемии коронавируса фитнес-клуб не смог заработать средства на погашение долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из старейших и известнейших в Екатеринбурге фитнес-клубов «Сити-Фитнес» в ближайшее время может быть закрыт из-за разногласий с арендодателем. Собственник площадки — бизнесмен Михаил Гаранин — отказал клубу в предоставлении рассрочки на аренду в период пандемии. Он планирует расторгнуть договор аренды и судится с клубом из-за долгов. Об этом URA.RU сообщила основательница «Сити-Фитнес» Анастасия Юсина.

«Арендодатель поменял замки, закрыл клуб и написал нам уведомление о расторжении договора аренды. Мы высказали несогласие с решением, обозначили свою готовность продолжать работать и просили перенести все платежи на период после окончания пандемии, когда мы сможем открыться и встать на ноги. Последние месяцы наша выручка была равна нулю, при этом мы должны были платить зарплату сотрудникам, средств на оплату аренду у нас не было физически. Сейчас есть возможность клиентам тренироваться, а нам зарабатывать деньги для оплаты аренды. Это ситуация, от которой пострадают все», — отметила она.

Михаил Гаранин в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что для него сложившаяся ситуация с арендатором невыгодна. «Я несу убытки. С 1 апреля по текущий момент от арендатора не поступило ни копейки. Из-за долгов по коммуналке я вынужден брать кредит. Ранее (с 2018 по 2019 год) „Сити-Фитнес“ не платил арендную плату, и весной прошлого года я пошел на уступки и уменьшил сумму долга на 4 млн рублей (до 10,5 млн рублей). С 1 апреля 2020 года они перестали платить по старому и по текущему долгу. Причина неплатежей арендатора — не в пандемии, а в недобросовестности директора „Сити-Фитнес“», — отметил он.

Бизнесмен уточнил, что готов пойти на уступки и урезать половину арендных платежей за период пандемии: «Я готов пойти на это, если мне будут компенсированы долги за 2018—2019 год. Как только деньги поступят на расчетный счет — будет продолжение разговора».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение — до июля 2020 года освободить от платы за аренду госимущества часть отраслей, пострадавших от пандемии. Владельцам коммерческой недвижимости рекомендовали предоставить скидки арендаторам или отложить платежи. Фитнес был признан одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.