Депутат рассказал президенту о ситуации в коммунальной сфере города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Чусовского городского округа (Пермский край), директор УК «Алания» Александр Аннакулиев обратился к президенту России Владимиру Путину. В письме (имеется в распоряжении URA.RU) он указал, что на него оказывается давление со стороны местной власти и прокуратуры и попросил главу государства о помощи.

Аннакулиев пояснил, что ранее обращался к Путину, поведав ему о плачевном состоянии коммунальной сферы в городе. После чего, по словам депутата, в отношении него начался «настоящий прессинг». «После моего обращения к вам меня привлекли к административной ответственности, наложили штраф на меня и управляющую компанию. Прессинг со стороны прокуратуры города и администрации Чусового не прекращается. Прошу вас вмешаться, остановить происходящий в городе произвол», — написал депутат.

Депутат уточнил, что теплосети города, которые обслуживает муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго», не готовы к зиме: «теплотрассы рвет, а котельные постоянно останавливают работу». Глава Чусового Сергей Белов на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Агентство также направило запрос в прокуратуру Пермского края, попросив дать оценку действиям сотрудников надзорного органа в Чусовом.

Ранее URA.RU рассказывало о переделе рынка коммунальных услуг в Чусовом. Сообщалось, что управление жилфондом в городе отвоевывает у конкурентов местная УК «Ерзовка».