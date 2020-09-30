Дмитрий Артюхов подписал несколько соглашений с республикой Белоруссия
Закончен прием документов на мэрские выборы в Новом Уренгое — Ямал заключил ряд соглашений с Белоруссией — ямальского чиновника уволили за коррупцию — предприниматели получат выплаты в период пандемии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
Документы на выборы мэра Нового Уренгоя подали три кандидата
- В Новом Уренгое завершился прием документов на выборы мэра. Всего зарегистрировано три кандидата. В последний день заявление подал Дмитрий Туковский.
ЯНАО заключило договор с Белоруссией
- Правительство Ямала заключило договор о сотрудничестве с Белоруссией. Подписи под документом поставили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и белорусский вице-премьер Игорь Петришенко.
Чиновник уволен за коррупцию
- Директор МП «Мужевское» Артем Дубинин был уволен по представлению прокуратуры ЯНАО из-за коррупционных нарушений.
Бизнесмены получат выплаты из-за коронавируса
- С октября пострадавшие от коронавируса предприниматели ЯНАО начнут получать выплаты от властей Ямала. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
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