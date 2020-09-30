Дмитрий Артюхов подписал несколько соглашений с республикой Белоруссия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Закончен прием документов на мэрские выборы в Новом Уренгое — Ямал заключил ряд соглашений с Белоруссией — ямальского чиновника уволили за коррупцию — предприниматели получат выплаты в период пандемии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Документы на выборы мэра Нового Уренгоя подали три кандидата

В Новом Уренгое завершился прием документов на выборы мэра. Всего зарегистрировано три кандидата. В последний день заявление подал Дмитрий Туковский.

ЯНАО заключило договор с Белоруссией

Правительство Ямала заключило договор о сотрудничестве с Белоруссией. Подписи под документом поставили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и белорусский вице-премьер Игорь Петришенко.

Чиновник уволен за коррупцию

Директор МП «Мужевское» Артем Дубинин был уволен по представлению прокуратуры ЯНАО из-за коррупционных нарушений.

Бизнесмены получат выплаты из-за коронавируса

С октября пострадавшие от коронавируса предприниматели ЯНАО начнут получать выплаты от властей Ямала. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.