30 сентября 2020
29 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 1 октября. Предпринимателям выплатят деньги, Ямал заключил договор с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов подписал несколько соглашений с республикой Белоруссия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Закончен прием документов на мэрские выборы в Новом Уренгое — Ямал заключил ряд соглашений с Белоруссией — ямальского чиновника уволили за коррупцию — предприниматели получат выплаты в период пандемии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Документы на выборы мэра Нового Уренгоя подали три кандидата

ЯНАО заключило договор с Белоруссией

Чиновник уволен за коррупцию

  • Директор МП «Мужевское» Артем Дубинин был уволен по представлению прокуратуры ЯНАО из-за коррупционных нарушений.

Бизнесмены получат выплаты из-за коронавируса

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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