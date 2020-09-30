30 сентября 2020

Туман срывает визит президента Татарстана в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман в городе. Челябинск, светофор, юургу, городской пейзаж, климат, осень, туман
Второй день в Челябинске с туманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за туманов, окутавших Челябинск 1 октября, на несколько часов отложен визит делегации Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым. Программа визита должна была начаться в 10 часов утра, но прессе сообщили, что мероприятия откладываются до второй половины дня, передает корреспондент URA.RU.

Из-за туманов, которые наблюдаются в нескольких регионах Урала, второй день с утра задерживаются авиарейсы. Часть вылетов и прилетов отложена почти на 12 часов. По этой причине не может прибыть в Челябинск и делегация Татарстана.

Глава Татарстана Минниханов и губернатор Алексей Текслер должны были открыть в Челябинске памятник поэту Габдулле Тукаю и возложить цветы к памятнику другому татарскому поэту Мусе Джалилю. Далее планировалось посещение Челябинского трубопрокатного завода и подписание соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...