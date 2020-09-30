Туман срывает визит президента Татарстана в Челябинск

Второй день в Челябинске с туманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за туманов, окутавших Челябинск 1 октября, на несколько часов отложен визит делегации Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым. Программа визита должна была начаться в 10 часов утра, но прессе сообщили, что мероприятия откладываются до второй половины дня, передает корреспондент URA.RU.

Из-за туманов, которые наблюдаются в нескольких регионах Урала, второй день с утра задерживаются авиарейсы. Часть вылетов и прилетов отложена почти на 12 часов. По этой причине не может прибыть в Челябинск и делегация Татарстана.

Глава Татарстана Минниханов и губернатор Алексей Текслер должны были открыть в Челябинске памятник поэту Габдулле Тукаю и возложить цветы к памятнику другому татарскому поэту Мусе Джалилю. Далее планировалось посещение Челябинского трубопрокатного завода и подписание соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.