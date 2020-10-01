Губернатор Куйвашев подарил 28 машин за день

Новые машины получат 18 муниципалитетов области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал 18 медицинским учреждениям региона 28 машин скорой помощи, сообщил глава региона в Instagram. Машины были куплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году нагрузка на медиков возросла многократно. Знаю, какая сложная работа у бригад скорой помощи. Уверен, что с новыми автомобилями им будет проще и комфортнее добираться до своих пациентов. А уральцы смогут вовремя получить необходимую помощь», — написал Евгений Куйвашев.

Больницы получили 16 автомобилей марки ГАЗ, восемь автомобилей Ford и четыре УАЗа, которые будут доставлены в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Невьянск, Талицу, Ревду, Ирбит, Красноуральск, Полевской, Серов, Кировград, Верхнюю Салду, Верхнюю Пышму, Березовский, Верхотурье, Арамиль, Карпинск и Пышму.

Отметим, что ранее больницы скорой помощи получили 30 машин скорой помощи, которые купил Фонд святой Екатерины. На эти цели меценаты выделили 134 миллиона рублей.