02 октября 2020

В РФ анонсировали срочную экспедицию для поиска жизни на Венере

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Россия может отправить срочную миссию поиска жизни на Венере Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российская программа исследования Венеры состоит из трех миссий в 2029—2034 годах. Однако ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска возможных признаков жизни в атмосфере планеты. Об этом сообщила представитель НПО имени Лавочкина, входящее в структуру «Роскосмоса».

В прошлом месяце американские и британские ученые сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение. Исполнительный директор директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко, в свою очередь, сказал, что биомаркеры в атмосфере не являются объективным доказательством наличия жизни. Такие утверждения можно делать только после контактного исследования планеты.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году „быстрой“ дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — приводит РИА «Новости» выдержку из презентации, которая была показана представителем НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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