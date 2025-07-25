Какие праздники отмечают 26 июля 2025 года: что ни в коем случае нельзя делать

Конец июля богат на праздники и памятные даты различного характера — от религиозных до профессиональных. 26 июля 2025 года россияне будут отмечать православный Собор Архангела Гавриила, народный праздник Гаврила Летний, а также профессиональные праздники работников торговли и парашютистов. На международном уровне этот день знаменателен Днем дяди и тети и Днем эсперанто. Какие традиции связаны с этими датами, что можно и нельзя делать 26 июля согласно народным поверьям — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 26 июля 2025 года
Собор Архангела Гавриила
Православная церковь дважды в году чтит память Архангела Гавриила — 8 апреля (на следующий день после Благовещения) и 26 июля. Июльская дата, по преданию, была установлена в честь освящения храма, воздвигнутого во имя Архангела Гавриила в Константинополе в XVII веке.
Архангел Гавриил занимает особое место в христианской традиции. Его имя переводится как «Сила Божья» или «Божья твердыня». Согласно Священному Писанию, именно он был избран Господом для важнейших благовествований: вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, пророку Даниилу возвещал о судьбах еврейского народа, праведной Анне сообщил о рождении Девы Марии, а затем явился к самой Деве Марии с вестью о рождении от неё Сына Божьего.
По преданию, Архангел Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Он явился к Иосифу Обручнику, предупредив о замысле царя Ирода и повелев бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. Приходил Гавриил и к самому Иисусу в Гефсиманском саду, укрепляя его дух перед страданиями. После воскресения Христа Архангел сообщил эту радостную весть женам-мироносицам.
На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке.
Народный праздник 26 июля 2025 года
Гаврила Летний
В народном календаре 26 июля отмечается как Гаврила Летний или Гаврилов день. Наши предки верили, что в этот день сам Архангел Гавриил спускается на землю и ходит по хлебным полям, благословляя урожай. «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает», — говорили на Руси.
Этот день приходился на разгар жатвы. Крестьяне спешили убрать созревшее зерно и заготовить сено до наступления дождей. «Время дорогое, никому покоя», «Пот ключом бьет, а жнец свое берет», «Пока колос в поле, трудись подоле» — такими поговорками подбадривали себя труженики полей.
Особое внимание в Гаврилов день уделяли погодным приметам. Сухая погода обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».
Другие народные приметы этого дня: если облака на глазах светлеют — ненастья не будет; грачи держатся стаей — к ранней осени; рыба выпрыгивает из воды — к отсутствию дождей в ближайшие дни.
Что можно и нельзя делать 26 июля 2025 года
В день Гаврилы Летнего существовали определенные предписания и запреты, многие из которых сохранились до наших дней.
Что можно делать:
- Хорошо трудиться в поле или огороде для обеспечения богатого урожая
- Собирать зерно и заготавливать сено
- Собирать лекарственные травы, особенно зверобой, ромашку и душицу — в этот день они считаются наиболее целебными
- Печь пироги с ягодами и угощать ими близких и нуждающихся для привлечения благополучия
- Помогать бедным и откликаться на просьбы о помощи
- Молиться Архангелу Гавриилу о защите от болезней и помощи в делах, а также Богородице об избавлении от усталости
Что нельзя делать:
- Бездельничать, иначе можно навлечь неприятности
- Ругаться и сквернословить — считалось, что Архангел Гавриил наказывает за злые слова
- Отказывать в помощи странникам и бедным людям
- Шить и вязать, чтобы не «зашить» свою судьбу и не отогнать удачу
- Рассказывать о своей личной жизни — это может привести к разладу с близкими
- Выбрасывать остатки еды — их следует отдать домашним животным и птицам
- Устраивать банный день — лучше отложить его на другое время
Российские праздники 26 июля 2025 года
День работника торговли в России
26 июля 2025 года, в четвертую субботу июля, в России отмечается День работника торговли. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459.
Торговля с древних времен играет ключевую роль в экономической и политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из самых распространенных и востребованных. Интересно, что если в средние века торговлей занимались преимущественно мужчины, то сегодня большинство работников этой сферы — женщины.
В свой профессиональный праздник многие работники торговли принимают поздравления прямо на рабочих местах. Это касается продавцов, кассиров, товароведов, мерчендайзеров, супервайзеров, логистов и других специалистов, обеспечивающих нас необходимыми товарами ежедневно.
В современной России торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. По данным Росстата, на 2024 год в стране насчитывалось почти 900 тысяч торговых точек, а в сфере торговли работало более 13 миллионов человек. Всего в России около 1,5 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю.
Для развития отрасли был разработан проект «Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года», направленный на формирование комфортной среды для граждан, производителей и торговых организаций через развитие многоформатной инфраструктуры и стимулирование предпринимательской активности.
День парашютиста в России
26 июля в России отмечается День парашютиста — неофициальный, но широко признанный профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно: 26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.
К концу 1931 года советскими парашютистами было выполнено около 600 тренировочных и показательных прыжков. В том же году молодые инструкторы совершили прыжки на воду, в глубокий снег, ночью с большой высоты и затяжные прыжки.
Интересно, что парашютный спорт быстро привлёк внимание женщин. 14 июля 1931 года первый в СССР прыжок с парашютом совершила В. Кулешова, а 19 августа того же года — В. Федорова и А. Чиркова.
История парашюта началась с изобретения Глеба Котельникова, создавшего первый ранцевый парашют «РК-1» (русский, котельниковский первый), запатентованный 27 октября 1911 года. Несмотря на первоначальное отклонение его изобретения военным министерством «за ненадобностью», Котельников продолжил работу и в 1923 году создал новую модель «РК-2», а затем «РК-3» с мягким ранцем, который стал первым в мире парашютом такого типа. Подобные модели используются до сих пор.
В конце 1929 года парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания по решению правительства СССР. Сегодня в России ежегодно совершаются десятки тысяч парашютных прыжков, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте, спасательных службах и других сферах.
Международные праздники 26 июля 2025 года
День дяди и тети
26 июля во многих странах мира отмечается День дяди и тёти (Uncle and Aunt Day). Этот праздник дополняет список семейных праздников, начатый Днём матери и продолженный Днями отца, сыновей, дочери, бабушек и дедушек.
Дядя и тётя — это брат или сестра одного из родителей. Хотя отношения с ними обычно не столь близкие, как с родителями или бабушками и дедушками, для многих людей именно дядя или тётя становятся теми, с кем проще говорить на откровенные темы. Они часто выпадают из строгой семейной иерархии, особенно если разница в возрасте не слишком велика. Многие подростки воспринимают их как старших братьев и сестёр или старших товарищей.
В трудных жизненных ситуациях дядя и тётя могут оказать поддержку и дать совет. Нередко именно они становятся опекунами детей, потерявших родителей, беря на себя ответственность за их воспитание и обеспечение.
Интересно, что во многих культурах обращение «дядя» или «тётя» используется как уважительное по отношению к старшим знакомым, не состоящим в родстве. В День дяди и тети принято звонить своим родственникам, поздравлять их и выражать благодарность за их роль в вашей жизни.
День эсперанто
26 июля отмечается Международный день эсперанто, посвященный искусственно созданному языку, призванному сближать нации и объединять народы. Дата праздника выбрана не случайно: именно 26 июля 1887 года была опубликована первая книга-учебник «Международный язык», включавшая основы, разъяснения и практический материал по новому языку.
Автором книги был польский офтальмолог и лингвист Лазарь Маркович Заменгоф, уроженец города Белосток. Он издал ее под псевдонимом Эсперанто, что переводится как «тот, который надеется».
Интересно, что изначально сам язык не имел собственного названия и назывался просто «международным». Название «эсперанто» закрепилось за ним по ассоциации с псевдонимом автора.
Идея создания универсального языка возникла у Заменгофа из-за постоянного общения с соседями разных национальностей: поляками, русскими, белорусами, немцами, евреями, литовцами. Работу над учебником он начал ещё в гимназии и завершил к 19 годам, когда поделился наработками с одноклассниками. Окончательный вариант был готов в 1885 году, но публикация состоялась только два года спустя после долгих поисков издателя.
Сегодня эсперанто владеют около 2 миллионов человек во всем мире. При этом доля людей, говорящих на нем с рождения, составляет всего 0,1%. В России насчитывается примерно 1000 носителей этого языка.
Несмотря на то, что ни одно государство официально не признало эсперанто государственным языком, он получил серьезную поддержку от авторитетных организаций: в 1921 году его рекомендовала Французская академия наук, в 1954 году — ЮНЕСКО. В настоящее время Международная академия наук Сан-Марино использует эсперанто в образовательном процессе.
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