Российские курорты избавят от мусорных коллапсов

Популярные у российских туристов Краснодарский край и озеро Байкал защитят от последствий резкого роста. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай 25 июля назвал природоохранные мероприятия в нацпарках и заповедниках приоритетной задачей государства. Алтай справляется с наплывом туристов, в отличие от других регионов, где из-за большого числа отдыхающих возникают мусорные коллапсы и проблемы с очистными сооружениями, говорят эксперты.
Экологическая конференция проходит на курорте Манжерок недалеко от Горно-Алтайска. Она собрала правительственные делегации России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Для Мишустина мероприятие стало одним из этапов ежегодной рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири — ранее он посетил Благовещенск и Читу. Накануне в Манжероке российский премьер провел серию двусторонних встреч с коллегами из других стран.
Мишустин начал выступление с того, что в странах Евразии проживают миллиарды человек. При этом растет нагрузка на окружающую среду. «И если мы хотим сберечь богатство природы для будущих поколений, необходимо вместе добиваться улучшения экологической ситуации. Ведь речь идет о здоровье и благополучии людей», – сказал премьер.
Для устранения вреда природе, накопленного десятилетиями, в России запущен проект «Генеральная уборка». За шесть лет ликвидировано 185 несанкционированных городских свалок, опасные скважины и заброшенные промпредприятия.
«По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас свыше половины твердых коммунальных отходов идет на обработку. Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором. Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%. Планируем за 10 лет довести этот показатель до 25%», — сказал Мишустин.
Важным направлением Мишустин назвал бережное использование водных ресурсов. В РФ 3 млн рек и более 2,5 млн озер. По поручению президента принимаются меры для оздоровления водоемов, отметил премьер. Расширяется сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи и очистных, чтобы исключить загрязнение бытовыми и промышленными стоками.
Мишустин уделил внимание теме защиты животных и растений, которые находятся под охраной государства. В стране создано более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий.
«Отдельные места мы делаем доступными для посещения путешественниками. Конечно, при условии бережного и ответственного отношения к природе. По поручению президента России формируем нужную инфраструктуру, которая не нарушает хрупкие экосистемы»,– подчеркнул глава правительства.
За прошлый год число посетителей нацпарков выросло в 2,5 раза. У этого вида туризма большой потенциал, заявил Мишустин. Премьер выразил уверенность, что экологические вопросы можно решать только сообща, и призвал гостей из других стран объединять усилия.
После Мишустина выступил премьер Армении Никол Пашинян. Выходя на сцену, он крепко пожал руку российскому премьеру двумя руками. В своем выступлении Пашинян назвал символичным, что конференция проходит на Алтае, славящемся своей природной красотой. Он добавил, что в Армении четыре нацпарка и три заповедника, которые занимают более 10% ее территории, а главной угрозой для них назвал глобальное потепление. Для адаптации к климатическим изменениям страна готовит изменения в законодательство.
Другие премьеры также говорили об основных рисках для памятников природы и путях их снижения. Председатель правительства Белоруссии Александр Турчин отметил, что принципы «зеленой» экономики закреплены законодательно и прописаны в стратегии развития страны до 2040 года. Одним из ключевых направлений он назвал максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот — белорусские власти готовят стратегию обращения с мусором. А премьер Казахстана Олжас Бектенов рассказал о проекте «Чистый Казахстан» по формированию экологической культуры, в рамках которой в стране проводятся масштабные экологические акции. Об особом внимании к экотуризму рассказал глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
Выбор Республики Алтай местом проведения экологической конференции объясним, в том числе успехами региона в решении природоохранных вопросов, отмечает директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Активный рост турпотока не приводит к появлению каких-либо проблем, в том числе с мусором.
«В нашем экологическом рейтинге Республика Алтай традиционно в десятке лучших, а в последние годы она занимает первое место. В регионе минимальная промышленная нагрузка, в основном сельскохозяйственные предприятия. При этом туризм бурно развивается, особенно резко турпоток увеличился в последние годы. Однако с наплывом туристов республика справляется на сто процентов. Нет никаких коллапсов, в том числе нормальная ситуация с вывозом и переработкой отходов», — говорит эксперт.
Властям региона удалось создать работающую систему обращения с отходами — объектов сортировки, переработки, временного накопления бытовых отходов, поясняет собеседник URA.RU. В других популярных у туристов регионах ситуация сложнее. В частности, проблемы с мусором есть в Краснодарском крае — там вопрос стоит остро.
«Туристический поток в крае очень большой, естественно, это приводит к росту объемов мусора. И складывается сложная ситуация, потому что существующие полигоны исчерпали свои возможности.
В районе Сочи особо охраняемые природные территории, там нельзя складировать отходы. Приходится вывозить их дальше, получается огромное транспортное плечо. На кубанской территории, в районе Анапы, Геленджика, тоже мощностей не хватает — новороссийский полигон переполнен и в этом году долго горел, геленджикский закрыт, местные жители выступают против появления новых свалок — никто не хочет иметь их рядом. Но этот вопрос надо решать», — рассказывает Пукалов.
Среди других экологических проблем, вызванных ростом турпотока, эксперт назвал рост нагрузки на очистные сооружения. Например, на Байкале они уже не справляются, а к озеру с каждым годом едет все больше людей.
В последние годы власти уделяют много внимания устойчивому развитию туристической сферы. То есть ищут баланс между использованием рекреационных возможностей природных территорий и их защитой, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Приняты изменения в закон об особо охраняемых территориях, разработан и реализуется ряд мер. Это, с одной стороны, надзор и регулирование, с другой, поддержка нацпарков и заповедников, в первую очередь, финансовая. Трекинг и экологический туризм активно набирают популярность, маршруты нужно обустраивать, и эта работа ведется. В прошлом году нацпарки посетило более 17 млн человек — на первом месте Кисловодский, далее идет Сочинский.
Посещаемость территорий Алтайского края тоже сильно выросла, особенно за последние два-три года. Всего в России более 140 нацпарков и заповедников. Самое время определить возможности использования таких территорий в туристских целях и понять, какие еще меры нужны для их охраны», – комментирует Барзыкин.
При этом власти учитывают прошлый опыт и стараются не идти по пути запретов, добавляет эксперт. Опыт показал, что жесткие меры приводят к браконьерству и другим злоупотреблениям. Гораздо эффективнее профилактика и разумный контроль.
«То есть посещать разрешено, но только не на джипах или моторных лодках, где-то с временными ограничениями и соблюдением противопожарного режима. Такое регулирование необходимо, потому что рост числа туристов всегда влияет на окружающую среду, и в основном отрицательно», — резюмировал собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.