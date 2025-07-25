Фрагменты самолета Ан-24 оказались разбросаны на участке размером с один гектар

Фрагменты разбившегося самолета Ан-24 в Амурской области оказались разбросаны на участке площадью около одного гектара. Информацию об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Обломки самолета и тела погибших найдены на площади один гектар», — рассказали в оперативных службах ТАСС. Они были обнаружены на склоне сопки в труднодоступной таежной местности.
В Амурской области 24 июля на расстоянии нескольких километров от аэропорта Тынды с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара». Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Сотрудники экстренных служб сообщили о нахождении обломков самолета в 15 километрах от Тынды.
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