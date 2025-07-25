Аэропорт Сочи обновил данные по задержанным рейсам

В ночь с 24 на 25 июля в аэропорту Сочи введены временные ограничения воздушного пространства, что привело к задержкам рейсов. Несмотря на это, аэропорт и авиакомпании продолжают оказывать необходимую помощь пассажирам, ожидающим своих вылетов и прилетов.
По данным аэропорта Сочи, опубликованным в официальном telegram-канале, обстановка в терминале остается спокойной, все сервисы работают в штатном режиме. По состоянию на утро 25 июля, на вылет задержано 20 рейсов более чем на 2 часа, на прилет — 18 рейсов с аналогичной задержкой. Рейсы выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за изменениями времени вылета и прилета через онлайн-табло, информационные мониторы в терминале, а также слушать аудиообъявления. Для дополнительного информирования можно воспользоваться telegram-ботом аэропорта.
В терминале аэропорта Сочи обеспечены комфортные условия для ожидания: работают точки общественного питания и зоны отдыха как в общей, так и в чистой зонах. На привокзальной площади также есть посадочные места. Рядом с санузлами установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, функционирует комната матери и ребенка. В зоне прилета внутренних линий круглосуточно открыт магазин «Магнит». В общей и чистой зонах работают менеджеры по гостеприимному сервису, готовые помочь по любым вопросам. Если пассажиру необходимо связаться с представителями авиакомпании, рекомендуется обратиться на стойку информации в секторе В2 (общая зона).
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