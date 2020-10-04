В Свердловской области введут трехдневное голосование

На предстоящих выборах свердловчане смогут голосовать в течение трех дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Избирательный кодекс Свердловской области внесут норму о трехдневном голосовании. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета по вопросам законодательства областного парламента Владимир Никитин.

«Это чисто технический вопрос — приведение нашего закона в соответствие с областным законодательством», — пояснил Владимир Никитин. Новшество, позволяющее голосовать не в течение одного дня, а в течение трех, может быть использовано на выборах в Госдуму и заксобрание в 2021 году.

Еще одним новшеством станет механизм отзыва членов избиркомов от политических партий до истечения срока полномочий. «Это то, что долго обсуждалось, но, как говорится, все руки не доходили. Наконец федералы прописали эту норму. Но там есть тоже есть ограничения: например, нельзя отозвать в течение первого года работы», — пояснил Владимир Никитин. По его словам, ранее механизм досрочного отзыва однажды назначенного партией члена избиркома отсутствовал.