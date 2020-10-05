05 октября 2020
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Самое актуальное в ЯНАО на 6 октября. В регионе открываются ковид-госпитали, правительство РФ выделит округу деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, воронов андрей
Врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов официально стал мэром Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале вновь открывают госпитали для коронавирусных больных — избран мэр Нового Уренгоя — власти РФ выделят деньги округу — в Ноябрьске подключили новую подстанцию. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

На Ямале вновь открывают ковид-госпитали

  • В ЯНАО из-за увеличения количества больных коронавирусом, развернуты ранее закрытые инфекционные госпитали. Такое решение принял окружной оперативный штаб. По его данным, сейчас COVID-госпитали на Ямале заняты на 90%.

Врио мэра Нового Уренгоя стал официальным главой

Правительство поддержит округ деньгами

  • Правительство России выделит деньги на компенсации выпадающих доходов ряду регионов, в том числе и ЯНАО. На это из российского бюджета дополнительно выделят 100 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов в Совфеде.

В Ноябрьске запустили новую электроподстанцию

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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