Врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов официально стал мэром
На Ямале вновь открывают госпитали для коронавирусных больных — избран мэр Нового Уренгоя — власти РФ выделят деньги округу — в Ноябрьске подключили новую подстанцию. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
На Ямале вновь открывают ковид-госпитали
- В ЯНАО из-за увеличения количества больных коронавирусом, развернуты ранее закрытые инфекционные госпитали. Такое решение принял окружной оперативный штаб. По его данным, сейчас COVID-госпитали на Ямале заняты на 90%.
Врио мэра Нового Уренгоя стал официальным главой
- Временно исполняющий обязанности главы Нового Уренгоя Андрей Воронов официально вступил в должность мэра. Его кандидатуру на заседании единогласно одобрили депутаты гордумы.
Правительство поддержит округ деньгами
- Правительство России выделит деньги на компенсации выпадающих доходов ряду регионов, в том числе и ЯНАО. На это из российского бюджета дополнительно выделят 100 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов в Совфеде.
В Ноябрьске запустили новую электроподстанцию
- Энергетики ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения электричеством жителей Ноябрьска.
Подписывайтесь на URA.RU в