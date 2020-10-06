Свердловский депутат во время карантина взялся за оружие

Владимир Смирнов съездил на сборы, которых не было Владимир Смирнов, Facebook

Депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов в разгар второй волны коронавируса отправился на учебные стрельбы. Как сам парламентарий сообщил URA.RU, его призвали на военные сборы и он с коллегами провел целый день на стрельбище, практикуясь в стрельбе из пистолета, автомата и пулемета.

«Будучи офицером запаса управления ФСБ РФ по Свердловской области, был призван на учебные сборы. Военные сборы для граждан, находящихся в запасе, — это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки. Сегодня весь день с коллегами провели на полигоне, отрабатывая навыки стрельбы из пистолета, автомата и пулемета», — поделился депутат. По его словам, однодневную учебу для бывших сотрудников организовало региональное УФСБ.

В пресс-службе ведомства от комментариев отказались. Однако источник URA.RU сообщил, что повышением боевой выучки бывших сотрудников управление не занимается. «Собрались бывшие сослуживцы, постреляли, посидели… Никакого официального статуса такие мероприятия не имеют. Это рядовая ситуация, депутаты — особенно выходцы из силовых структур — нередко договариваются с подшефными воинскими частями через бывших сослуживцев о подобной форме проведения досуга», — рассказал собеседник агентства.