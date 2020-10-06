Ежедневно в Свердловской области коронавирус подтверждается более чем у 170 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Динамика роста новых пациентов с коронавирусом в Свердловской области свидетельствует о том, что в октябре заболевание будет лабораторно подтверждено более чем у 5800 человек. Таким образом общее количество заболевших в регионе увеличится на 20%. При этом возможны и более негативные сценарии.

В Свердловской области четыре дня подряд коронавирус подтверждают более чем у 170 человек в сутки. Прирост плавный, поэтому коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в регионе составляет 1.1, что близко к допустимому значению в 1.0. Но при сохранении динамики к концу месяца вирус будет подтвержден у 5846 человек — при этом с начала пандемии всего в регионе официально зарегистрировано 30342 пациента.

Показатель в 170 пациентов с коронавирусом, выявляемых ежедневно, уже фиксировался в Свердловской области в конце мае, следует из официальной статистики оперативного штаба. Сразу после того, как регион подошел к этому показателю, был зафиксирован значительный рост числа новых больных — до 357 пациентов ежедневно.