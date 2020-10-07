Захарова представила песню «Лезгинка» собственного сочинения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила песню «Лезгинка», для которой написала стихи. Исполнителем и автором музыки стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
«Мне понравилась и мелодия и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», — сказала Захарова в эфире «Русского радио». Говоря о выборе автора музыки, она заявила, что решение принимала комиссия профессионалов, но она тоже принимала участие в обсуждении.
В сентябре прошлого года представитель МИД РФ объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи. Лезгинку она назвала «своей музыкальной слабостью». В июле дипломат анонсировала премьеру песни.
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