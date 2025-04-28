Знамя Победы над Рейхстагом: последние дни битвы и взятие Берлина. Фоторепортаж

Советская армия завершила Берлинскую операцию 2 мая 1945 года
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Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала Берлинская наступательная операция
Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала Берлинская наступательная операция Фото:
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Советские войска 2 мая 1945 года полностью овладели Берлином. Этот день стал финальной точкой Берлинской стратегической наступательной операции — одной из крупнейших и самых ожесточенных в истории Второй мировой войны. Наступление длилось с 16 апреля по 8 мая, объединяя усилия 1-го и 2-го Белорусского, а также 1-го Украинского фронтов. Основная цель операции — сокрушить нацистскую Германию в ее столице, где были сосредоточены важнейшие силы вермахта и органы управления Третьего рейха. Как советские войска шли на Берлин — в фотогалерее URA.RU. 

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Советские войска 2 мая 1945 года полностью овладели Берлином. Этот день стал финальной точкой Берлинской стратегической наступательной операции — одной из крупнейших и самых ожесточенных в истории Второй мировой войны. Наступление длилось с 16 апреля по 8 мая, объединяя усилия 1-го и 2-го Белорусского, а также 1-го Украинского фронтов. Основная цель операции — сокрушить нацистскую Германию в ее столице, где были сосредоточены важнейшие силы вермахта и органы управления Третьего рейха. Как советские войска шли на Берлин — в фотогалерее URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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