Глава области Евгений Куйвашев обязал перевести 30% чиновников на удаленную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор переводит чиновников на удаленную работу — школьников обяжут носить маски на переменах — гимназию отправили на дистант — на отца Сергия заведут уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Чиновники уходят на удаленную работу

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников правительства области и чиновников муниципалитетов на удаленную работу. Решение было озвучено в ходе заседания расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.

В школах ужесточат режим ограничений

Школьников области обяжут носить маски на переменах. Такое предложение 7 октября сделал главный санитарный врач Дмитрий Козловских. Он направил его губернатору Евгению Куйвашеву.

Английскую гимназию отправили на карантин

В Екатеринбурге с 8 октября на дистанционное обучение переведена гимназия №2 с углубленным изучением английского языка. Об этом URA.RU сообщили родители учеников. Позже это подтвердили в городском департаменте образования.

На отца Сергия могут завести уголовное дело

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) может стать фигурантом уголовного дела по факту издевательства над детьми в Среднеуральском монастыре.