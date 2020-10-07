07 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 8 октября. На отца Сергия могут завести уголовное дело, чиновники уходят на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Глава области Евгений Куйвашев обязал перевести 30% чиновников на удаленную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор переводит чиновников на удаленную работу — школьников обяжут носить маски на переменах — гимназию отправили на дистант — на отца Сергия заведут уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Чиновники уходят на удаленную работу

  • Губернатор Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников правительства области и чиновников муниципалитетов на удаленную работу. Решение было озвучено в ходе заседания расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.

В школах ужесточат режим ограничений

  • Школьников области обяжут носить маски на переменах. Такое предложение 7 октября сделал главный санитарный врач Дмитрий Козловских. Он направил его губернатору Евгению Куйвашеву.

Английскую гимназию отправили на карантин

  • В Екатеринбурге с 8 октября на дистанционное обучение переведена гимназия №2 с углубленным изучением английского языка. Об этом URA.RU сообщили родители учеников. Позже это подтвердили в городском департаменте образования.

На отца Сергия могут завести уголовное дело

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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