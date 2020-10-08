Челябинская область обновила рекорд по смертям и заражениям COVID

Попасть на КТ челябинцы могут лишь через несколько суток после выдачи направления Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 9 октября произошло 98 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 96), включая восьмерых школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Предыдущим рекордом была цифра в 97 зараженных и семь школьников за сутки.

Умерли сразу шесть заболевших (накануне их было только двое). «С начала пандемии произошло 17 584 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 743 южноуральцев. Умерли шестеро в возрасте 46, 61, 62, 72, 80 и 81 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Преодолели инфекцию за сутки 36 человек, с начала пандемии выздоровели 13 278 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, регион перешел на второй этап снятия карантина. Однако с начала октября из-за роста заболеваемости власти Южного Урала начали возобновлять ограничения и жестко карать нарушителей санитарных правил. В регионе вновь запрещены массовые мероприятия, любые спортивные соревнования с участием несовершеннолетних. За отсутствие средств защиты у покупателей и продавцов власти закрывают торговые точки.