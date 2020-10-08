08 октября 2020
07 октября 2020

В ХМАО умерли еще несколько человек с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Втора волна эпидемии набирает обороты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умерли двое жителей региона. За все время пандемии от COVID-19 скончались уже 200 человек. Только за неделю инфекция унесла жизни 12 человек. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 175 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 человек зафиксирована пневмония, у 16 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске и Сургуте. Следом идут Нижневартовск и Урай. Полная география распространения коронавируса по ХМАО выглядит так.

  • Ханты-Мансийск — 31;
  • Сургут — 30;
  • Нижневартовск —18;
  • Урай — 14;
  • Когалым — 12;
  • Югорск — 11;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Октябрьский район — 8;
  • Советский район — 7;
  • Радужный — 7;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Нягань — 5;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Кондинский район — 3;
  • Сургутский район — 3;
  • Мегион — 2;
  • Покачи — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 175 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 47 пациентов тяжелое, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 102 человека, за весь период пандемии, от коронавируса скончались 200 человек.

Ранее URA.RU писало, что коронавирус диагностировали у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Также в регионе действует режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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