В ХМАО умерли еще несколько человек с коронавирусом

За минувшие сутки от коронавируса умерли двое жителей региона. За все время пандемии от COVID-19 скончались уже 200 человек. Только за неделю инфекция унесла жизни 12 человек. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано и подтверждено 175 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 человек зафиксирована пневмония, у 16 человек болезнь протекает бессимптомно», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске и Сургуте. Следом идут Нижневартовск и Урай. Полная география распространения коронавируса по ХМАО выглядит так.
- Ханты-Мансийск — 31;
- Сургут — 30;
- Нижневартовск —18;
- Урай — 14;
- Когалым — 12;
- Югорск — 11;
- Нефтеюганск — 10;
- Октябрьский район — 8;
- Советский район — 7;
- Радужный — 7;
- Нижневартовский район — 5;
- Нягань — 5;
- Нефтеюганский район — 5;
- Кондинский район — 3;
- Сургутский район — 3;
- Мегион — 2;
- Покачи — 2;
- Лангепас — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 175 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 47 пациентов тяжелое, 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 102 человека, за весь период пандемии, от коронавируса скончались 200 человек.
Ранее URA.RU писало, что коронавирус диагностировали у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Также в регионе действует режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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