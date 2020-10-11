Дочь судьи из ХМАО попалась на краже продуктов в магазине

Поход в супермаркет для школьниц закончился визитом в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция собирает материалы для возбуждения уголовного дела на несовершеннолетнюю дочь судьи пыть-яхского городского суда за кражу шоколада из магазина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«15-летняя девочка совершила кражу вместе со своей подружкой в магазине „Пятерочка“. Девочек задержали, сам факт зафиксирован на видео. Дело готовится к возбуждению по части 2 статьи 158 УК РФ — „Кража“. Родитель одной из подозреваемых является федеральным судьей», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Связаться с представителями пыть-яхского городского суда также не удалось. Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что уголовное дело сейчас пытаются замять. «Но запись видео гуляла по мессенджерам и соцсетям. Жители города в курсе и активно это обсуждают. Все будут возмущены, если ситуацию спустят на тормозах», — сказал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что сыну заместителя прокурора Нижневартовского района удалось избежать наказания за драку. Потерпевший в ходе судебного заседания написал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.