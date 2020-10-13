По словам источника, Людмила Бабушкина попросила депутатов внести альтернативные законопроекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев внес на рассмотрение заксобрания альтернативный законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других свердловских городов. Предполагается, что в ближайшее время с собственной инициативой выступит и депутат Вячеслав Вегнер, сообщает источник URA.RU. По словам собеседника агентства, за их проектами стоит спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Накануне свердловский парламент принял к рассмотрению законопроект о возврате прямых выборов свердловских мэров, за который летом инициативная группа собрала более 13 тысяч действительных подписей. «Но спикер убедила Ивачева и Вегнера внести альтернативные инициативы, чтобы показать несовершенство законопроекта, внесенного активистами и иметь основания для его отклонения в дальнейшем», — описал ситуацию инсайдер.

В разговоре с URA.RU Бабушкина заявила, что не просила Вегнера и Ивачева вносить собственные законопроекты. Также она отметила, что «логично дождаться» реализации поправок в Конституцию РФ, которые «изменят систему публичной власти». Сам Вегнер называет проект активистов несовершенным в нынешнем виде.

«Чтобы изменить законопроект, необходимы поправки, но поправки его практически полностью переписывают. И встает этическая дилемма: люди собирали подписи под законопроектом, а мои поправки его полностью переписывают, но с другой стороны, соответствуют ожиданиям свердловчан», — сказал URA.RU Вегнер, подчеркнув, что пока не принял окончательное решение. Получить комментарий Ивачева на момент публикации не удалось. Лидер «Народной инициативы» Андрей Пирожков отметил, что «если депутаты будут вносить поправки в их законопроект или готовить альтернативные законопроекты, это будет предательством 15 тысяч жителей области, поставивших свои подписи под законопроектом „Народной инициативы“».