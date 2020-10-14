Названы причины смерти россиян в офисах

Чаще всего офисные работники умирают из-за отрыва тромба, который образуется при долгой сидячей работе. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко.
«При работе, связанной с сидением, застраивается кровообращение, образуются тромбы в конечностях. При резком вставании или нервных нагрузках они могут оторваться и закупорить сосуды», — цитирует агентство
Также врач рассказал, что офисные работники умирают, поскальзываясь на полу. Другой распространенной причиной смерти Очкуренко назвал удары током или отравление химическими веществами при нарушении техники безопасности. Врач отметил, что офисные работники на руководящих должностях подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.
Ранее невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, как распознать инсульт — одну из частых причин смерти в офисе. Среди них заторможенность, головокружение, нарушение координации и другие.
Подписывайтесь на URA.RU в