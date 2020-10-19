Среднегодовой размер страховой пенсии в 2021 году составит 17,443 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер страховой пенсии в РФ в 2021 году составит 17 443 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России, который комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2021 году составит 17 443 рублей», — передает ТАСС. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года и составляет 6 044 тысячи рублей.

Также предусмотрены расходы на срочные пенсионные выплаты. В 2021 году сумма составляет миллиард рублей, в 2022 — 1,3 миллиарда. В 2023 году на эти цели могут выделить полтора миллиарда. Средний размер срочной выплаты в 2021 году составит 2101,36 рубля. В 2022 году этот показатель достигнет 2305,69 рубля, в 2023 году остановится на отметке в 2510,02 рубля. Средний размер единовременной выплаты, согласно проекту бюджета, в 2021 году составит 15,5 тысячи рублей, в 2022 году — 31,9 тысячи рублей, в 2023 году — 32,6 тысячи рублей.

Предлагается также индексировать материнский капитал в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции в 3,7%. Индексация страховых неработающим пенсионерам запланирована на уровне в 6,3%, социальных пенсий — 2,6%. На выплату пенсии Пенсионный фонд направит 8,4 триллиона рублей, на маткапитал — 443,3 миллиарда рублей. Для выплаты средств по пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций и пособий на погребение планируется выделить 632,7 миллиарда рублей.

По прогнозу, объем доходов бюджета ПФР составит 9,28 триллиона рублей. Общий объем расходов планируется на уровне 9, 57 триллиона рублей. Дефицит бюджета, по прогнозу фонда, составит 295 миллиардов рублей. В 2021 году 3,5 триллиона рублей в ПФР будет направлено в качестве трансферта из федерального бюджета. Частично дефицита бюджета ПФР покроется переходящими остатками текущего года.