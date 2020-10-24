«Уральские авиалинии» оптимизируют сетку полетов из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпании «Уральские авиалинии» отменила рейсы до Москвы из Перми и Тюмени, запущенные в октябре. Маршруты будут недоступны до конца декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейсы в Москву из Тюмени и Перми приостанавливаются до конца декабря. Они будут выполняться в новогодние каникулы, позднее программы возобновится в марте. Решение отказаться от рейсов было принято в рамках оптимизации из-за пандемии коронавируса», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Приостанавливаются рейсы Пермь — Москва (Жуковский), которые выполнялись в рамках лоукост-проекта. Перелеты U6-7775/7776 Москва — Пермь — Москва будут отменены с 28 октября по 24 декабря. Регулярные рейсы в столицу из Тюмени отменяется с 3 ноября по 24 декабря.

При покупке билетов на сайте «Уральских авиалиний» в мобильном приложении или по телефону, деньги будут автоматически возвращены на карту. В случае приобретения билета через агентство, за возвратом средств нужно обратиться туда, заключили в пресс-службе.