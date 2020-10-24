В регионах России дороги станут опасными для автомобилистов

В 12 регионах России прогнозируются снег, дождь, сильный ветер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В 12 регионах России прогнозируются снег, дождь, сильный ветер и гололед, из-за чего дороги станут опасными для автомобилистов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью», — предупредил Вильфанд. В ближайшие дни снег, дождь и усиление ветра до 30 м/с ожидаются в Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах и на Камчатке.

Гололедно-изморозевые отложения, опасные для проводов и транспорта, и усиление ветра до 23 м/с ожидаются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и в Иркутской области. Снег, мокрый снег, дождь и гололед также прогнозируются в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях.

По данным сайта «Гисметео», гололед также ожидается и в Свердловской области: после плюсовой температуры в воскресенье столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, выпадет снег. Похожая ситуация в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, однако там ситуацию испортят дожди и усиление ветра до 20 м/с. В Пермском крае похолодает до минус 2 градусов, в ЯНАО — до минус 10. В ХМАО — до 4 градусов ниже нуля и снег.

Ранее руководитель Росгидрометцентра Игорь Шумаков предупредил, что европейскую часть России ожидает аномальная погода в ноябре — в этом месяце будет чуть теплее климатической нормы. Декабрь, по прогнозам, будет снова в пределах нормы, пишет « Царьград ».