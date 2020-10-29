Политолог: зачем ограничивать высказывания врачей о коронавирусе

Прогнозы врачей по коронавирусу приводят к ажиотажу в больницах и, как следствие, формированию новой среды для заражения вирусом. Об этом заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, отвечая на вопрос о целесообразности запрета врачам высказываться об инфекции.
«Чем меньше будет прогностических выступлений [со стороны медиков], а будет выдаваться именно четкий набор рекомендаций, как надо действовать при коронавирусе, тем лучше», — подчеркнул Кирьян на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященном стратегиям борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах России. По словам эксперта, заниматься информированием граждан должен единый информационный центр.
Кирьян добавил, что в настоящее время в стране сложилась ситуация, когда все новые и новые страшные прогнозы появляются в СМИ. Из-за этого возникает ажиотажный спрос на КТ и ПЦР-тесты, в клиниках скапливаются очереди, что формирует новую среду для заражения коронавирусом.
Ранее Минздрав РФ обязал медицинские учреждения согласовывать с ведомством все публичные комментарии о коронавирусной инфекции, которые дают их сотрудники. Свое решение ведомство объясняет тем, что аудиторией любые комментарии медиков автоматически воспринимаются как комментарии Минздрава.
Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) был посвящен эпидемиологической обстановке в регионах РФ. Вместе с Киряном по ситуации с инфекцией в стране высказывались директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина, исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.
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