Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении всех мусульман

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в оскорблении всех мусульман. Об этом боец заявил в своем профиле в Instagram.
Ранее французский лидер, комментируя убийство школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорине 16 октября из-за демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда, заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур. По мнению Макрона, это станет одним из шагов к созданию «просвещенного ислама».
«Под лозунгом свободы слова [Макрона] оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — заявил Нурмагомедов. Он назвал заявление лидера Франции провокацией и отметил, что это может «выйти боком».
Против заявления Макрона ранее также выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что Макрон может войти в историю как лидер и вдохновитель терроризма.
Вчера у посольства Франции в Москве прошла протестная акция мусульман. Десятки людей выступили против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в сатирическом французском журнале Charlie Hebdo, пишет «
Накануне в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис, три человека погибли. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. В обоих случаях нападавшие являлись мусульманами. В разговоре с URA.RU ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель не исключил, что эти события могут быть связаны с недавним заявлением Макрона.
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