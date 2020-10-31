31 октября 2020
30 октября 2020

Настоятель челябинского храма умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал у театра
Погибшему Вадиму Клокову исполнилось 55 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Настоятель храма Воскресенья Христова в поселке Бреды (Челябинская область) Вадим Клоков умер от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Магнитогорской епархии.

«31 октября, после осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 56-м году жизни отошел ко Господу клирик Магнитогорской епархии, священник Вадим Клоков», — говорится на сайте. Отмечается, что священник начал службу десять лет назад, имея медицинское образование.

До прихода в храм он работал фельдшером в скорой помощи. Также в прошлом он был предпринимателем. В июле 2020 года Клокову исполнилось 55 лет. Магнитогорская епархия выразила сопереживание родным и близким священника.

Ранее от коронавируса умер протоиерей Дмитрий Арзуманов, передает RT. Он был настоятелем храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино (Москва).

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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