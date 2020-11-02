Бывший схимонах Сергий заявил о наступлении — в парке Екатеринбурга установят системы видеонаблюдения — студенты юридического вуза не будут учиться онлайн — больницу Нижнего Тагила возглавил скандальный главврач — претендента на кресло депутата гордумы от ЕР лишили агитации — свердловский митрополит ушел на самоизоляцию. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Область получила рекордную сумму для борьбы с коронавирусом
- Свердловская область вошла в список регионов, которые получили больше всего денег на борьбу с пандемией. Деньги поручил выделить из федерального бюджета президент РФ Владимир Путин.
Отец Сергий показал амулет для борьбы
- Отлученный от церкви, бывший схиигумен Сергий заявил, что переходит в наступление и показал перстень императора. Об этом старец заявил после крестного хода, прошедшего накануне в Среднеуральском женском монастыре.
В екатеринбургском парке установят видеокамеры
- В парке «Зеленая роща» будут установлены камеры видеонаблюдения. Такое распоряжение выпустил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский после того, как там украли часть газона.
Студенты-юристы не ушли на дистанционное обучение
- Студенты первого и второго курса Уральского государственного юридического университета продолжат ходить на лекции, несмотря на рекомендацию властей. Ректор вуза Владимир Бублик заявил в видеообращении к студентам, что дистантом они заложат «мину замедленного действия».
В больницу Нижнего Тагила назначен новый руководитель
- Бывший замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских, которого в апреле 2020 года уволил за формальный подход к работе с разгар пандемии, возглавил городскую клиническую больницу № 1 Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщили два источника в свердловском минздраве.
Зампредседателя Законодательного собрания лишил предвыборной агитации кандидата от «ЕР»
- Вице-спикер областного заксобрания Виктор Маслаков отказал в поддержке на довыборах в гордуму Екатеринбурга кандидату от «Единой России» Виталию Чачину. Ранее этого кандидата поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
Митрополит ушел на карантин
- Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. В связи с этим он не будет проводить богослужение в честь Дня народного единства в кафедральном Свято-Троицком соборе.
Подписывайтесь на URA.RU в