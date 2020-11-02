02 ноября 2020
01 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 3 ноября. Отец Сергий начал наступление, ректор вуза отказался от дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, бублик владимир
Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик заявил, что не будет вводить дистант в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший схимонах Сергий заявил о наступлении — в парке Екатеринбурга установят системы видеонаблюдения — студенты юридического вуза не будут учиться онлайн — больницу Нижнего Тагила возглавил скандальный главврач — претендента на кресло депутата гордумы от ЕР лишили агитации — свердловский митрополит ушел на самоизоляцию. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

Область получила рекордную сумму для борьбы с коронавирусом

Отец Сергий показал амулет для борьбы

  • Отлученный от церкви, бывший схиигумен Сергий заявил, что переходит в наступление и показал перстень императора. Об этом старец заявил после крестного хода, прошедшего накануне в Среднеуральском женском монастыре.

В екатеринбургском парке установят видеокамеры

Студенты-юристы не ушли на дистанционное обучение

  • Студенты первого и второго курса Уральского государственного юридического университета продолжат ходить на лекции, несмотря на рекомендацию властей. Ректор вуза Владимир Бублик заявил в видеообращении к студентам, что дистантом они заложат «мину замедленного действия».

В больницу Нижнего Тагила назначен новый руководитель

Зампредседателя Законодательного собрания лишил предвыборной агитации кандидата от «ЕР»

Митрополит ушел на карантин

  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. В связи с этим он не будет проводить богослужение в честь Дня народного единства в кафедральном Свято-Троицком соборе.

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