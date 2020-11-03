Названы условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей. «Это абсолютно реальный сценарий»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Лошагина. Екатеринбург, наличка, доллар, рубль, купюра, валюта, деньги
Ужесточение карантинных мер приведет к краху рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В случае обострения американско-российских отношений или ужесточения карантинных мер рубль может серьезно потерять позиции относительно доллара. Таким мнением поделился финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

«При самом негативном сценарии курс доллара может достигнуть 100 рублей. Не скажу, что это будет для него легко, но это абсолютно реальный сценарий», — сказал предприниматель. Эта психологическая отметка может быть достигнута, если США двинется в сторону ужесточения риторики в отношении РФ, пишет News.ru.

По мнению эксперта, если другие страны начнут вводить тотальный карантин вслед за Великобританией, то стоит ожидать не только доллара по 100 рублей, но и падение котировок нефти и снижение экспорта, что может поставить под угрозу программы господдержки. Евро же достигнет 100 рублей за единицу гораздо раньше, чем доллар, отметил Марчинский.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что судьба рубля будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Если победит Джо Байден, то российская валюта опустится до 85 рублей за доллар, а если победит Дональд Трамп, то рисков не останется.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...