Ужесточение карантинных мер приведет к краху рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В случае обострения американско-российских отношений или ужесточения карантинных мер рубль может серьезно потерять позиции относительно доллара. Таким мнением поделился финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

«При самом негативном сценарии курс доллара может достигнуть 100 рублей. Не скажу, что это будет для него легко, но это абсолютно реальный сценарий», — сказал предприниматель. Эта психологическая отметка может быть достигнута, если США двинется в сторону ужесточения риторики в отношении РФ, пишет News.ru .

По мнению эксперта, если другие страны начнут вводить тотальный карантин вслед за Великобританией, то стоит ожидать не только доллара по 100 рублей, но и падение котировок нефти и снижение экспорта, что может поставить под угрозу программы господдержки. Евро же достигнет 100 рублей за единицу гораздо раньше, чем доллар, отметил Марчинский.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что судьба рубля будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Если победит Джо Байден, то российская валюта опустится до 85 рублей за доллар, а если победит Дональд Трамп, то рисков не останется.