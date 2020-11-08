Число заболевших коронавирусом в мире больше 50 миллионов человек

В мире выявлено более 50 миллионов случаев коронавируса. Такие данные приводит Университет имени Хопкинса.
«В мире подтверждено 50 052 204 [случая коронавируса]» — говорится в статистике учреждения. Согласно этим данным, за все время от инфекции в мире скончались 1 253 110 человек.
Тем временем в России за последние сутки выявили 20 498 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России заболели инфекцией 1 774 334 человека. Власти Москвы отметили, что с каждым днем число заболевших прибавляется, пишет «Царьград». В связи с этим в России введен масочный режим. Люди обязаны носить маски в местах массового скопления людей, передает
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