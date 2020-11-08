Число заболевших коронавирусом в мире больше 50 миллионов человек

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От коронавируса скончалось 1 253 110 человек по всему миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В мире выявлено более 50 миллионов случаев коронавируса. Такие данные приводит Университет имени Хопкинса.

«В мире подтверждено 50 052 204 [случая коронавируса]» — говорится в статистике учреждения. Согласно этим данным, за все время от инфекции в мире скончались 1 253 110 человек.

Тем временем в России за последние сутки выявили 20 498 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России заболели инфекцией 1 774 334 человека. Власти Москвы отметили, что с каждым днем число заболевших прибавляется, пишет «Царьград». В связи с этим в России введен масочный режим. Люди обязаны носить маски в местах массового скопления людей, передает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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