В Челябинской области разнятся данные заболеваемости коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Статистика по заболеваемости коронавирусом по городам и районам Челябинской области не совпадает с данными регионального минздрава. Это обнаружили корреспонденты URA.RU при подготовке материалов.

По ряду муниципалитетов статистика разнится в несколько раз. Так, по данным сайта коронавирус74.ру, где выкладывается статистика регионального минздрава, на 11 ноября в Карталинском районе зарегистрировано 123 случая заболеваемости, а на официальном сайте администрации указано уже 206 случаев.

В официальном вестнике Карталинского района на 11 ноября 206 случаев COVID Скрин сайта «Карталинская новь»

В официальной статистике минздрава региона — 123 заболевших Скрин сайта коронавирус74.рф

В Копейске разница составляет 908 и 981 случаев соответственно, в Нязепетровском районе — 38 и 84 случая, в Озерске — 494 и более двух тысяч случаев (по данным озерской группы ВКонтакте «Мы с Маяка»).

В Нязепетровском районе 84 случая COVID Скрин официального сайта администрации Нязепетровского раойна

По официальной статистике в Нязепетровском муниципальном районе всего 38 заболевших Скрин сайта коронавирус74.рф

В крупных городах статистика почти совпадает, но чем меньше населенный пункт, тем разница значительнее. В некоторых случаях она достигает 2-5 раз.

«Информацию для размещения на сайте коронавирус74.ру передают нам сотрудники областного минздрава. Мы обновляем общие данные за минувшие сутки к 13-00, информация по 42 муниципальным образованиям поступает на два часа позже», — пояснили URA.RU в правительстве региона. За подробной информацией, как формируются эти цифры, они порекомендовали обратиться в областной минздрав.

Запрос в минздрав региона отправлен, в разнице показателей сейчас разбираются специалисты. Кроме того, запрошены данные в муниципалитетах, где разночтения наиболее очевидны, каким образом у них ведется подсчет статистики заболевших COVID.