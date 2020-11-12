Олег Забродин готов принять в госпиталь «самоходов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У медиков, работающих в приемном покое, нет никаких запретов на госпитализацию граждан, приехавших в больницу самостоятельно, если для помещения в стационар есть показания. Так прокомментировал случаи отказа в госпитализации «самоходам» начальник областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. В настоящее время часть госпиталя переоборудована для лечения больных коронавирусом,.

«Это человеческий фактор. Нет никаких регламентов, что на госпитализацию должна привозить скорая», — заверил Забродин. По его словам, в больнице, которую он возглавляет, основанием для отказа в госпитализации может послужить лишь состояние пациента, которое позволяет провести лечение амбулаторно.

Также он не согласился с мнением тех, кто призывает не брать на госпитализацию безнадежных больных, чтобы сохранить места пациентам, имеющим шансы на выздоровление. «Селекцией заниматься не будем», — подчеркнул врач. Он выразил уверенность, что тяжелых больных необходимо госпитализировать в первую очередь. Забродин напомнил, что бывают примеры, когда выздоравливали, казалось бы, безнадежные больные.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге медики спасли пациентку с коронавирусом и с 100% поражением легких. Также агентство сообщало, что житель Екатеринбурга с направлением на госпитализацию не смог попасть в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, ему пришлось вернуться домой и несколько часов ждать скорую.