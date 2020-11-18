Подозреваемого в педофилии свердловского депутата отпустили домой

Владимир Барыкин попытался обжаловать свой арест

Владимир Барыкин, депутат думы Байкаловского сельского поселения (Свердловская область) на время следствия будет находиться дома. В ноябре 69-летнего Барыкина обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней и Байкаловский районный суд первоначально отправил его в СИЗО.

В Свердловском областном суде 18 ноября рассмотрели жалобу на арест от самого Барыкина и его адвоката. «Постановление суда первой инстанции отменено, в удовлетворении ходатайства следователя отказано, избран домашний арест», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Владимир Барыкин избрался в местную думу на 5 лет в 2017 году. Скриншот избирательной комиссии Свердловской области.

Как следует из карточки на сайте суда, Барыкину вменяют насильственные действия сексуального характера (ч. 4 п «б» ст. 132 УК РФ). Это значит, что насилие совершалось в отношении лица не достигшего 14 лет. Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Ранее URA.RU писало, что события происходили в марте 2019 года на территории фирмы Барыкина «Экспресс», занимающейся перевозками. Ход делу дали недавно. Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий заявил, что Барыкин проходил в думу от «Единой России», но в партии не состоял. Теперь Барыкина намерены сместить с поста председателя комиссии по социальным вопросам и благоустройству байкаловской думы.