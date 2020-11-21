Пандемия коронавируса ударит по иммунитету российских детей

Отказ от детских мероприятий повлияет на детский иммунитет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отказ от различных детских мероприятий (елки, утренники) из-за распространения коронавируса приведет к снижению иммунитета у российских детей. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Все более-менее изолированы, насколько возможно. Меньше контактов будет, меньше будет детских острых респираторных заболеваний, значит иммунитет будет ниже, но потом все придет в норму», — объяснил в беседе с корреспондентом агентства Аграновский.

По словам вирусолога, отмена детских мероприятий скажется на количестве случаев заражения различными инфекциями. «Будут меньше заражаться текущей, обычной инфекцией. Тут есть плюсы и минусы: иммунитет будет ниже, зато случаев заражений этими заболеваниями станет меньше», — отметил Аграновский.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова отменила проведение главной елки города, на протяжении нескольких десятилетий собиравшей по 350 лучших учеников челябинских школ. Теперь администрации всех районов города рассматривают возможность отмены новогодних елок и праздничных мероприятий для детей.

Тем временем эксперты из Американской академии педиатрии опубликовали сообщение, в котором предложили детям стать участниками добровольных испытаний вакцины от коронавируса. По их мнению, если этого не сделать, то молодое поколение еще не скоро получит доступ к вакцине, пишет «Ридус».